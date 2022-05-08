انطلاق فعاليات قمة مراكز البيانات برعاية وزير الاتصالات 22 مايو

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات قمة The Future of Data Centers Summit 2022، التي تنعقد تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الفترة من 22- 23 مايو الجاري.

وقالت اللجنة المنظمة فى بيان، إن القمة ستعقد بحضور المنظمين وقيادات الشركات الراعية للحدث، ومنها مجموعة بنية وأورانج ومايكروفوكس وF5، لإعلان الترتيبات النهائية وتفاصيل الدورة، بما يتضمن الموضوعات والمتحدثين والجلسات والأنشطة التفاعلية، كما ستتوفر فرصة لعقد عدد من اللقاءات والإجابة عن كل الاستفسارات.

إطلاق 4 مؤتمرات أبرزها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

يذكر أن القمة تنعقد خلال دورتها الرابعة، بمشاركة نخبة من الشركات العالمية منهم تاليس وجيجامون بالو ألتو وتريند مايكرو وماندينت، وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الرابعة ستشهد لأعمال قمة مستقبل مراكز البيانات The Future of Data Centers Summit 2022 الإعلان عن إطلاق 4 مؤتمرات مصاحبة أبرزها مؤتمر الأمن السيبراني ومؤتمر الذكاء الإصطناعي والبيانات الكبيرة، ومؤتمر التحول الرقمي، ومؤتمر الابتكار وريادة الأعمال FDC Stars، لمنح الفرصة للشباب والمبتكرين للمساهمة بفاعلية في رسم ملامح مستقبل التنمية في الوطن.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أعلن اعتماد الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات، وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، تماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي، وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر

اعتماد الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات، يسهم في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، وتعزيز مركزها الاستراتيجي، كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات وبوابة ربط لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا، ما يجعلها من الأسواق الواعدة، في مجال مراكز البيانات المتنامي بشكل سريع.

ويستهدف هذا الإطار التنظيمي استقطاب شركات مراكز البيانات العملاقة لسوق الاتصالات المصري، ما سيساهم في جذب الاستثمارات في مجال الحوسبة السحابية والمحتوى الإلكتروني، وما يتبعه من توفير فرص عمل جديدة في مجال إنشاء وتشغيل مراكز البيانات والمرافق المرتبطة بها.