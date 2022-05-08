5 توصيات فنية لأصحاب مشاتل الأرز في مايو.. تحذيرات من التقاوي مجهولة المصدر

أصدَر معهد بحوث المحاصيل التابع لمركز البحوث الزراعية، نشرة فنية بـ5 توصيات فنية الواجب اتباعها على مزارعي محصول الأرز خلال شهر مايو الجاري الذي يشهد زراعة الأرز، إذ حددت وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري قراراً وزرايًا بالمساحة المحددة بالزراعة التي بلغت 1.72 مليون فدان تمّ تحديدها في 9 محافظات في شمال الدلتا، كما تمّ تحديد 150 ألف فدان للزراعة بالتقاوي متحملة الجفاف.

وأوضح معهد بحوث المحاصيل الزراعية أنَّ الفترة الحالية تشهد زراعة المشاتل التي يتم فيها نقل الشتلات إلى الحقول الدائمة وتعد تلك الطريقة هي الأنسب والأفضل للزراعة، لافتاً إلى أنَّه حتى تتمّ هذه العملية على الوجه الأكمل يجب أن يقوم المزارع بعدد من الإجراءات وهي كالتالي:

1- يجب أن يتمّ شراء تقاوي الأرز من الأصناف التي يرغبها المزارع وتكون من مصادر موثوق فيها وفي حدود المعدل الموصي به وهو من 40 إلى 30 كيلوجرامًا للفدان للأصناف العادية التقليدية أو 10 كجم للفدان للهجين.

2- يجب اختيار المشتل فى أرض جيدة، وأن تكون بجوار مصدر مياه دائم للري ومساحته من قيراط إلى 1.5 قيراط لكل فدان.

3- حراثة الأرض بشكل جيد وفتره كافية قبل الزراعة ثم تترك فترة قليلة للتهوية، مع إضافة سماد اليوريا أو سلفات النشادر بالمعدل الموصي به، وتقليب الأرض ثم تسويتها ثم تغمر بالماء بعد إضافة السماد مباشرة.

4- يجب تقسيم أرض الشتل لأحواض صغيرة مستطيلة ثم التسوية عن طريق التلويط ليضاف إليها كبريتات الزنك بمعدل 1 كجم لكل قيراط مشتل.

5- يتمّ بدر تقاوي الأرز داخل المشتل بعد نقعها قبل الزراعة بمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 48 ساعة، ثم يتمّ كمرها لحين تلسين القشرة الخارجية، ثم البدر في منسوب مياه في المشتل يصل ارتفاعه من 2 إلى 3 سم.

وحذرت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي من شراء تقاوي مجهولة المصدر والإبلاغ الفوري في حال وجود أي من التقاوي مجهولة المصدر.