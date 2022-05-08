عاجل.. الرئيس يوجه بتنفيذ جميع الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب «فيديو»

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي عقد صباح اليوم.

واستعرض الاجتماع تداعيات الحادث الذي استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها.

تطهير بعض المناطق بشمال سيناء من العناصر الإرهابية

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال عمليات تطهير بعض المناطق بشمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية، التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

وأشاد الرئيس، خلال ترؤسه الاجتماع، بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة لتجفيف منابع الإرهاب، واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى تقدير الشعب المصري للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة

كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.