إلغاء الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة دمياط حدادًا على شهداء سيناء

ألغت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات الاحتفالات بالعيد القومي واقتصارها على افتتاح عدد من المشروعات، وذلك حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا أمس خلال عملية إحباط محاولة هجوم إرهابي على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء، فى العيد القومى للمحافظة، تخليدًا لذكرى انتصار شعب دمياط فى التصدى لجيوش الاحتلال وجلاؤهم عن المحافظة فى الثامن من مايو عام 1250م يرافقها اللواء حسام بدره مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط.

وأكدت محافظ دمياط أنه تم الغاء فعاليات الاحتفالات بالعيد القومى واقتصارها على افتتاح عدد من المشروعات وذلك حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار في الهجوم الإرهابي غرب سيناء، كما أكدت أن أبناء مصر قدموا بطولات عظيمة سُطرت بأحرف من نور فى تاريخ الوطن، مشيدة بالدور الذى يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لدحر الإرهاب وحفظ استقرار الوطن.

محافظ دمياط: حريصون على استكمال مسيرة التنمية الشاملة

وأشارت محافظ دمياط أن المحافظة حريصة كل الحرص على استكمال مسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها دمياط خلال الآونة الأخيرة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعية أبناء دمياط الى بذل المزيد من الجهود وتحقيق التكاتف بين الجميع للنهوض بهذه المحافظة العريقة.

جاء ذلك بمشاركة إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، حيث تم عزف الموسيقى العسكرية للسلام الجمهورى وسلام الشهيد.