طعن شرطي إسرائيلي في باب العامود بالقدس المحتلة وتحييد منفذ العملية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن شرطيًا إسرائيليًا أصيب بجروح، جراء تعرضه لعملية طعن في باب العامود بالقدس المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيليية، إنه جرى تحييد مُنفذ عملية الطعن لكنها لم تعلن مقتله.

مسلح طعن ضابط شرطة بسكين

أوضحت القناة السابعة الإسرائيلية، أن مسلحا طعن ضابط شرطة بسكين، وفتحت القوات المتواجدة في المكان نيران أسلحتها الرشاشة باتجاهه، ما أدى إلى تحييده.