عاجل.. مجلس الأمن يعقد جلسه بشأن القدس غدا وواشنطن تبحث احتواء التصعيد

أعلنت واشنطن، أنها أجرت اتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين ودول عربية لاحتواء التصعيد بالقدس، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الثلاثاء، جلسة مغلقة لبحث تطورات الأوضاع في القدس المحتلة.

الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى الجمعة الماضية

جاءت هذه الجلسة بطلب من فرنسا، وإيرلندا، والصين، والنرويج، والإمارات العربية المتحدة، بعد تجددت المواجهات في القدس، وداخل المسجد الأقصى المبارك، وفق ما ذكرته وكالة «فرانس برس»، نقلا عن دبلوماسيين بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت يوم الجمعة الماضي، المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المعتكفين فيه ونكّلت بهم، وشنّت حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم، إذ اعتقل نحو 470 منهم، فيما أصيب أكثر من 160 آخرين.

تجدد العدوان على المسجد الأقصى أمس

كما تجدد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، أمس الأحد، وأصيب ما لا يقل عن 19 مواطنا بينهم نساء، واعتقل 5 آخرون، إثر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المتواجدين في المسجد الأقصى؛ لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري.