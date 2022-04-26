مصر تحذر إسرائيل أمام مجلس الأمن من استمرار التهويد في القدس الشرقية

أدان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق فى كلمته أمام مجلس الأمن، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك وأعمال العنف التي تعرّض لها الفلسطينيون في باحات المسجد، وحذر من استمرار إسرائيل فى محاولة التهويد فى القدس الشرقية.

وشدد السفير أسامة عبدالخالق على أنَّ مصر تعتبر أن محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض سيطرتها على المدينة وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة أمرا ينذر بتصعيد خطير ويمثل مساسًا بالمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ضرورة ضبط النفس من كافة الأطراف وتوفير الحماية للمصلين

وأكّد مندوب مصر لدى مجلس الأمن الدولي ضرورة ضبط النفس من كل الأطراف وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء شعائرهم في المسجد الذي يُعدّ وقفا إسلاميا خالصا للمسلمين.

وتطرق السفير أسامة عبدالخالق إلى الجهود التي تقوم بها مصر مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين لتهيئة المناخ الملائم لاستئناف المفاوضات بين الجانبين وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967.

مصر تحدد الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار

كما جددت مصر تأكيدها على أن تحرير كل الأراضي العربية التي احتُلت عام 1967 والالتزام الكامل بمقررات الشرعية الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة خاصة احترام السيادة والتكامل الإقليمي للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

ويتزامن ذلك مع انتهاكات غير مسبوقة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية، خصوصا مع عيد الفصح، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء، واشتباكات بين المصلين في المسجد الأقصى والمستوطنين، فضلا عن فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودا أمام المسيحيين الأرثوذكس للاحتفال بعيد القيامة.

وتطرقت كلمة السفير أسامة عبدالخالق إلى عدد من القضايا والملفات العربية الأخرى مثل الأوضاع في اليمن وليبيا.