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عاجل.. وفاة القيادي العمالي طلال شكر وتشييع جنازته غدا

كتب:

حسام حربى
08:39 م | الأحد 08 مايو 2022
القيادي العمالي طلال شكر

القيادي العمالي طلال شكر

توفى منذ قليل طلال شكر، القيادي في الحركة النقابية، بعد صراع مع المرض.

وتوفى شكر، أثناء إجراء عملية قسطرة قلبية، بإحدى المستشفيات.

وعمل طلال شكر كنائب رئيس للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، وهو شقيق الراحل عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق.

موعد ومكان جنازة طلال شكر

وقررت اسرة القيادي العمالي طلال شكر ، تشييع الجثمان وإتمام مراسم الدفن في مسقط رأسه بقرية تيرة مركز طلخا في محافظة الدقهلية، غدا، ولم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

وقال نجله أحمد طلال شكر، عبر حسابه الرسمي: «بنفس راضية نتقبل قضاء الله ان العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك يا أبي لمحزونون انتقل الي جوار ربه أبويا الغالي»

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