وزير القوى العاملة: انتخابات مجالس إدارة النقابات العمالية 6 مايو

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارا بمواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022-2026، كما تجرى في ذات الموعد انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك وفقا للجدول الزمني.

وحدد القرار 15 نقابة عمالية تجرى في مرحلتها الأولى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية وفقا للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

فتح باب الترشح للانتخابات

كما حدد القرار فتح باب الترشح لهذه اللجان خلال يومي 8 و9 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 من نفس الشهر، والطعون 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو، على أن تجرى الانتخابات 16 من نفس الشهر، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر.

وحدد قرار وزير القوي العاملة، المرحلة الثانية لمواعيد الترشح والانتخاب في 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم والإسعاف.

كما حدد القرار فتح باب الترشيح لهذه اللجان يومي 21 و22 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو، على أن تجرى الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر، واللجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو 2022، وإيداع الأوراق من يومي 2 و3 يونيو 2022.

مواعيد انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة

وحدد القرار مواعيد انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة بحيث يتم فتح باب الترشح يوم 11 يونيو 2022، وإعلان أسماء المرشحين 12 من نفس الشهر، والطعون 13 يونيو، والبت فيها 14 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 15 يونيو، على أن تجرى الانتخابات 16 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

كما حدد القرار موعد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، وإعلان أسماء المرشحين 22 من نفس الشهر، والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، على أن تجرى الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022.