بدء تلقي أوراق المرشحين لانتخابات النقابات العمالية في البحر الأحمر

بدأ مسؤولو مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، برئاسة سعيد عبد الراضي، وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، في تلقي أوراق المرشحين لانتخابات النقابة العمالية، وذلك ضمن المرحلة الأولى للانتخابات وتستمر اللجان في تلقي أوراق المرشحين حتى تمام الساعة التاسعة من مساء الغد.

بدء تلقي قبول أوراق الترشح لنقابات البحر الأحمر

من جانبه، قال سعيد عبد الراضي، وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، إن لجان المديرية بدأت في تلقي قبول أوراق المرشحين لانتخابات النقابات العمالية المرحلة الأولى وتشمل 18 نقابة، والتي بدأت اليوم وتستمر اللجان في تلقي قبول أوراق المرشحين لمدة يومين، وذلك حتى إغلاق باب التقدم الترشح لمجلس إدارة النقابات في تمام الساعة التاسعة من مساء غدٍ الإثنين.

انتخابات النقابة العمالية بالبحر الأحمر

وأضاف «عبد الراضي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن انتخابات النقابة العمالية لعدد 34 لجنة انتخابية أساسية، بالإضافة إلى عدد 76 لجنة فرعية وانتخابات مجالس إدارة الشركات لعدد 26 لجنة، والتي ستجرى على مرحلتين، بدأت الترشح للمرحلة الأولى اليوم ويبدأ تلقي قبول أوراق المرشحين المرحلة الثانية في الواحد والعشرين من شهر مايو المقبل.

وفي سياق آخر، كانت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر انتهت من صرف مكافأة للعمالة غير المنتظمة قيمتها ألف جنيه لعدد 1530 عاملا، وذلك بمناسبة منحتي عيد الفطر وعيد العمال، بناء على توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك عن طريق مكاتب البريد، ويتم الصرف بالرقم القومي من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية تيسيرا على المواطنين.