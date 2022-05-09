أحمد بان: جماعة الإخوان الإرهابية حجبت محطات تاريخية عمدا

قدم أحمد بان، الباحث في تاريخ جماعة الإخوان، خالص العزاء لشهداء القوات المسلحة وشهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشمة أمس، موضحًا أن تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية حافل بالمحطات التي تم حجبها عمدًا، لذلك لم يحرصوا على تدوين تاريخهم القديم حتى يدونوا تاريخهم الحديث، إذ أن تاريخهم الحديث ارتبط بحيازة السلطة بعد سنوات طويلة من الادعاء بالمظلومية.

وأضاف أنه عندما حاول الإخوان في السابق أن يدونوا تاريخهم خضع الأمر لجدل كبير، حول هل سيتم تدوينه بشكل شخصي أم بشكل مؤسسي داخل جماعة الإخوان.

جماعة الإخوان في عام 2012 عملت على تكريس لجنة لكتابة التاريخ

وأضاف «بان»، خلال حواره في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي أحمد الدريني، والذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن جماعة الإخوان في عام 2012 عملت على تكريس لجنة لكتابة التاريخ وأصدرت عددًا من المؤلفات تحت اسم «أوراق من تاريخ الإخوان» وتلك المؤلفات غفلت بشكل تام كافة الحقائق، فجماعة الإخوان تركها الإنجليز في مصر من أجل التمدد في الساحة المصرية، وأن تكون شوكة في ظهر الدولة الوطنية، وبالفعل كانت الجماعة بمثابة أول حركة تُعطل حركة التنمية في مصر، لكن لم يكن لدينا أفلام وثائقية في هذا الوقت تتحدث عن جرائم الإخوان.

جماعة الإخوان غير قادرة على الحكم

وأشار الباحث في تاريخ جماعة الإخوان، إلى أن جماعة الإخوان دائما ما كانت تؤكد أنها غير قادرة على الحكم وليس لديهم رجال دولة أو رجال تستطيع التعاطي مع مؤسسات الدولة، وهناك دراسات لمقربين من الإخوان تحدثوا بوضوح بأنهم ليس لديهم برنامج، كما أن إحدى الدراسات الأجنبية قالت إن قيادات جماعات الإخوان قالوا إن هدفهم التنمية الشاملة والرخاء، وشددوا بوضوح أن آل سعود عندما أعادوا الناس إلى الدين تفجر البترول من تحت أقدامهم، وإذا صلحت أحوالنا صلح حال البلد، وسمي البعض مشروع الإخوان هو مشروع الفنكوش، ولم نكن بصدد برنامج محكم يستطيعوا به تحقيق التنمية والرخاء في مصر.