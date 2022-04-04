خيرت الشاطر «مرشد الظل» في الاخوان.. رأس حربة الإرهاب ومخطط الفوضى

أظهرت أحداث الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل الاختيار 3، دور خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، في تدبير الأحداث الإرهابية وإدارة الجماعة من الداخل ومحاولة السيطرة على زمام الأمور، لتنفيذ مخطط التمكين الإخواني، وظهر الشاطر صاحب النفوذ الأكبر داخل الجماعة خلال تلك الفترة كعقل مدبر للعديد من الأحداث.

وتناولت أحداث الحلقة الثانية من الاختيار 3 لقاء خيرت الشاطر، مع وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إذ طلب «الشاطر» وقتها من السيسي تعاون الجيش مع جماعة الإخوان، قائلا: «إحنا شايفين إن مصلحة البلد النهاردة، بتفرض علينا إن إحنا نحقق هذا التعاون المشترك، النهاردة قبل بكرة».

خيرت الشاطر يحاول السيطرة على أجهزة الدولة

وظهرت نوايا النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية، في السيطرة على مؤسسات أجهزة الدولة المصرية، بما طلبه من وزير الدفاع حينها، موضحا أن الجماعة لديها خطط محكمة لعدد من المشاريع الاقتصادية، من استصلاح للأراضي، وانشاء المصانع، وتكوين الشركات من كل الأنواع، لاستيعاب رجال القوات المسلحة للعمل بها عقب انتهاء مدة خدمتهم، للاستفادة من طاقتهم، على حد قوله، وجاء اللقاء مخيبا لآمال الشاطر التي كان يأمل في تحقيقها، فلم يلق أي رد على كلامه، وأنهى السيسي الحوار بتجاهله، وسخر من حديثه قائلا: «الغدا إمتى؟ أصل باشمهندس خيرت شكله جعان»، وطلب منه الإرهابي خيرت الشاطر أن يتناولا الطعام سويًا، لكن السيسي رفض طلبه قائلا: «وعدت رجالتي إني هتغدى معاهم النهاردة».

مهندس إرهاب الجماعة: عمليات إرهابية في سيناء للإطاحة بالمشير طنطاوي

وتضمنت أحداث الحلقة الأولى من الاختيار 3 اقتراح مهندس إرهاب الجماعة خيرت الشاطر، بتنفيذ عمليات نوعية ضد أفراد القوات المسلحة، والتي بدأت في سيناء، للإطاحة بالمشير حسين طنطاوي من منصبه، وتعيين أحد أنصار الجماعة، أو من يرون فيه الولاء لهم، كما أظهرت مخطط الشاطر لاقتحام جهاز الأمن الوطني، لنشر الفوضى في البلاد وتمكين جماعة الإخوان الإرهابية.

ويعتبر الشاطر صاحب النفوذ الأكبر داخل جماعة الإخوان سواء في إدارة الأنشطة الاقتصادية للجماعة أو تدبير مخطط التمكين بعد وصول الإخوان للحكم.