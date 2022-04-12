الاختيار 3.. تعاون أجهزة الأمن لإفساد أكبر مخطط لتنفيذ عمليات تفجيرية أثناء حكم الاخوان

استعرض مسلسل «الاختيار 3»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، طوال شهر رمضان، في حلقة اليوم، اجتماع الأجهزة الأمنية لإفساد أكبر مخطط عمليات تفجيرية في مصر، إذ ذكر الضابط بالمخابرات العامة مروان العدوي الذى يجسده الفنان أحمد عز، أن الكونتنر المُحمل بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخائر والمتفجرات الذي خرج من الميناء لم يتحرك من إحدى المزارع في منطقة النوبرية، وأن العملية المؤكدة هى أن التسليم سيتم الليلة، ولذلك يجب تنفيذ عملية يجري خلالها منع خروج الأسلحة والمتفجرات والقبض على كل المتواجدين.

ميليشيات تتبع مكتب الإرشاد تستعد لاستلام الأسلحة

وقال الضابط بالمخابرات الحربية مصطفى خليفة الذي يقدمه الفنان أحمد السقا، إنه تم رصد عناصر إرهابية من بينهم القيادي الإرهابي أسامة وعدد من رجاله مختبئين في مزرعة في منطقة المنصورية، ويخططون لنقل تلك الأسلحة لهذه المزرعة قبل نقلها لسيناء، كما أن خلية مدينة نصر وميليشيات تتبع مكتب الإرشاد تستعد لاستلام الأسلحة، من أجل نقلها إلى مناطق داخل وخارج القاهرة، وسيتم الهجوم على المزرعة من قبل العمليات الخاصة من 3 اتجاهات، والهدف هو القضاء على كافة العناصر الإرهابية داخل المزرعة ومنع خروج أي أسلحة منها.

كمية الأسلحة والمتفجرات الموجودة في الكونتنر كبيرة للغاية

وقال أحد ضباط الأمن الوطني أثناء الاجتماع إن كمية الأسلحة والمتفجرات الموجودة في الكونتنر كبيرة للغاية، ولا يصح هروب أي عنصر من الإرهابيين، بينما قال أحمد السقا: «المكني أبى أيوب كلف عادل وناصر ومصدرنا بسام ، بزرع قنابل في عدة كنائس، على أن يتم 3 تفجيرات في ليلة واحدة، بس لسه موصلهوش سلاح أو متفجرات جديدة، ومصادرنا بتقول صعب يضحي بـ 3 من رجالته متدربين كويس في يوم واحد، لكن احنا مستعدين لكل الاحتمالات».