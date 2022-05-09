بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»

تستكمل الدائرة الأولى، إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بعد قليل، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، بعد صدور أحكام قضائية غيابية ضدهم بالسجن المؤبد، بتهمة افتعال أحداث عنف وشغب وإضرام النيران بمحيط مجلس الوزراء وعدد من الأماكن المختلفة، أبرزها المجمع العلمي ومحيط مجلس الشعب والشورى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وأمانة سر شنودة فوزي.

قتلي وجرحي بمحيط مجلس الوزراء

وفي وقت سابق، تم إحالة 269 متهما إلى محكمة الجنايات، وعدد 24 آخرين إلى محكمة الطفل لعدم بلوغهم السن القانونية، ووجهت لهم النيابة العامة العديد من التهم، أبرزها الضلوع في «أحداث مجلس الوزراء» والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في أحداث عنف بمحيط المجلس.

المشدد 15 عاما للمتهم أحمد دومة

ورفضت محكمة النقض في وقت سابق، الطعن المقدم من المتهم أحمد دومة على حكم سجنه 15 عاما، وتغريمه مبلغ مالي قدره 6 ملايين، في قضية «أحداث مجلس الوزراء».

دفع 17 مليون جنيه عن التلفيات

وصدر الحكم ضد المتهم أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، في يناير من عام 2019، من قبل محكمة الجنايات، والتي ألزمته بدفع مبلغ مالي قدره 6 ملايين جنيه، عن التلفيات التي تسبب في إحداثها ومصادرة المضبوطات، وذلك بعد إلغاء الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد وعدد 229 متهما آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، كما عاقبت محكمة الجنايات عدد 39 متهما حدثًا بالسجن لمدة 10 سنوات.