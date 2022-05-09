سببان وراء تراجع أسعار البلاتين.. كم سعر الأوقية؟

انخفضت العقود الآجلة للبلاتين إلى أقل من 950 دولارًا للأوقية، اليوم الاثنين، وهو أدنى مستوى في أسبوع واحد، بسبب مخاوف من انخفاض الطلب من الصين نتيجة القيود المستمرة في المدن الصينية الرئيسية، مع انتشار موجة فيروس كورونا الجديدة هناك.

أعلى مستوى في 9 أشهر كان في مارس

وصل البلاتين إلى أعلى مستوى في 9 أشهر عند 1154 دولارًا في مارس الماضي، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا، أحد أهم المنتجين الرئيسيين على المستوى العالمي، في أعقاب العقوبات التجارية المكثفة، التي فرضها الغرب على «موسكو» بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

توقعات بتراجع سعر البلاتين خلال عام

تاريخيًا، وصل سعر أوقية البلاتين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2290 دولارًا أمريكيًا في مارس من عام 2008، ومن المتوقع تداوله عند 940.66 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس» بالنظر إلى المستقبل، وسط مؤشرات على أنه سيجرى التداول عند 876.72 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

جنوب أفريقيا الأولى عالميا في الإنتاج

يتم تداول البلاتين في الغالب في بورصة نيويورك التجارية وبورصة طوكيو للسلع وسوق السبائك في لندن، ويعتبر البلاتين من أندر المعادن في العالم ويستخدم بشكل أساسي في إنتاج المحولات الحفازة للسيارات، وفي مصافي البترول وفي الصناعة الكيميائية والكهربائية، وتمثل جنوب إفريقيا 80% من الإنتاج تليها روسيا وأمريكا الشمالية.