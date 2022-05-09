بريطانيا وكندا تفرضان عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، وفرضت مزيدا من الرسوم على عدد من صادرات موسكو، فيما أعلنت كندا فرضها عقوبات على 40 روسيًا بينهم رجال أعمال وعسكريون.

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده سترسل مساعدة عسكرية أخرى إلى أوكرانيا بقيمة 38.8 مليون دولار، فيما طالت العقوبات الكندية، نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف، والجنرال شريف ديليمخانوف، والنائب في «الدوما» عن جمهورية الشيشان الروسية، آدم ديليمخانوف.

العقوبات الكندية على رئيس سابق لشركة لوكويل النفطية الروسية

كما طالت عقوبات «أوتاوا»، الرئيس السابق لشركة «لوكويل» النفطية الروسية، وحيد ألكبيروف، ونائبة رئيس مجلس بنك «سبيربنك»، أولجا جولوديتس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى وصول سفيرة بلاده لدى أوكرانيا، كريستينا كفين، وفريقها إلى العاصمة «كييف»، أمس الأحد، فيما شددت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يمنح العالم بعد أي سبب للوثوق به.

وقال مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن «واشنطن» لا تفكر بمسألة رفع العقوبات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، قالت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي الفنلندية، تيتي توبوراينن، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن بلادها لا تتوقع هجوما عسكريا من موسكو، لكن «هلسنكي» تتوقع نوعا من رد الفعل.

ارتفاع إجمالي من تم إجلاؤهم من ماريوبول إلى أكثر من 600 شخص

وأضافت توبوراينن، أن بلادها جاهزة لجميع المواقف منذ الحرب العالمية الثانية، فيما أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، اكتمال مرحلة أخرى من إجلاء المدنيين عن مصنع «أزوفستال» للصلب ومناطق أخرى في مدينة «ماريوبول» الساحلية الأوكرانية شملت أكثر من 170 شخصا، ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم أكثر من 600 شخص من «ماريوبول».

شهدت «براج» عاصمة التشيك، أمس الأحد، مظاهرة شارك فيها 500 ناشط، للمطالبة بوقف توريد الأسلحة لـ أوكرانيا، وحمل المشاركون، «واشنطن» و حلف شمال الأطلسي «الناتو» مسؤولية الصراع في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، شارك المئات، أمام سفارة «موسكو» بـ المكسيك، في «جدار الذاكرة» الذي يكرم من خلاله الروس أبطال «فوج الخالدين» بمناسبة «عيد النصر» على النازية، فيما هنأ الطاقم الروسي في محطة «الفضاء الدولية»، المكون من أوليج أرتيمييف ودينيس ماتفيف وسيرجي كورساكوف،مواطنيهم بالذكرى الـ77 للنصر على النازية.