دار الإفتاء توضح علاج الكسل في العبادة ودعائه

كشفت دار الإفتاء المصرية عن طريقة علاج الكسل في العبادة، ردا على سؤال طرحه أحد الأشخاص يقول فيه: «أعاني من الكسل في العبادة ماذا أفعل؟»، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للدار.

علاج الكسل في العبادة

وأوضحت دار الإفتاء، أن علاج الكسل في العبادة بتقوى الله عز وجل، فكلما ابتعدت عن الذنوب والتقصير في حقِّ الله كلما يسَّر الله لك النشاط والقرب منه؛ مستشهدة بقول الله تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا».

علاج الكسل

تابعت دار الإفتاء المصرية في حديثها عن علاج الكسل في العبادة: «عليك بعدم التسويف والتأخير وعدم انتظار الغد لفعل ما تريده من خير؛ فالتسويف من عمل الشيطان، فإذا أردت إصلاح هذا الأمر فلتكن البداية من يومك هذا دون تأخير».

دعاء علاج الكسل في العبادة

ونصحت دار الإفتاء الذين يعانون من علاج الكسل في العبادة: «عليكم بهذا الدعاء؛ فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ».

علاج الكسل في الصلاة

وفي نفس السياق، قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن علاج الكسل في العبادة يكون من خلال التوجه إلى الله بالدعاء لا سيما في أوقات الإجابة في أن يعينك على أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة، والاستعاذة بالله من الكسل، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل.

هزيمة الشيطان

وأضاف الداعية أحمد صبري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن علاج الكسل في العبادة يكون ايضاً من خلال قوة العزيمة واستحضار ثواب الله تعالى على أداء هذه الصلاة، واستحضار عقاب الله على عدم أدائها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب بكل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عنه عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان».