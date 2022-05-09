«الصناعات الهندسية» يطلق بعثة تجارية إلى أنجولا تستهدف زيادة الصادرات

يستعد المجلس التصديري للصناعات الهندسية لتنظيم بعثة تجارية إلى «انجولا»، خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو المقبل، في إطار خطة زيادة الصادرات والنفاذ إلى السوق الإفريقية، التي تعد واحدة من أبرز الأسواق التي يركز عليها المجلس التصديري.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنّ البعثة المرتقبة تستهدف 8 قطاعات رئيسية في الصناعات الهندسية وهي قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية والطلمبات والمراجل والمحركات ووسائل النقل والآلات والمعدات ومكونات السيارات والآلات الزراعية وأدوات المائدة والمطبخ.

أهم الأسواق في أفريقيا

وأشارت «حلمي»، في بيان للمجلس التصديري اليوم، إلى أن سوق أنجولا تعد إحدى أكبر وأهم الأسواق في أفريقيا، حيث يعد اقتصاد البلاد من أسرع الاقتصادات نمواً في القارة الأفريقية بناتج محلي إجمالي يتجاوز 62 مليار دولار، وهو ما يجعل أنجولا أحد أبرز الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات إليها.

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه سيتم العمل مع هذه القطاعات كمرحلة أولى لضمان التركيز على تحقيق النتائج المرجوة من البعثة، وهي زيادة الصادرات للسوق الانجولية والتوسع في تصدير السلع الهندسية لكافة الأسواق الأفريقية.

زيادة صادرات مصر الهندسية خلال الربع الأول من 2022

وكانت صادرات مصر الهندسية ارتفعت خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 32% لتسجل 983 مليون دولار في 2022 حتى نهاية شهر مارس بالمقارنة بـ 743 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق التقرير الشهري للمجلس التصديري.

وتأتي تحركات المجلس في إطار خطة الحكومة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وهي الخطة التي بدأت المجالس التصديرية في العمل عليها، خاصة بعد إطلاق مبادرة السداد الفوري للمستحقات المتأخرة للمصدرين، والتي أسهمت في إتاحة السيولة لدى القطاع التصديري.