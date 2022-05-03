خبير اقتصادي: الصادرات المصرية مطلوبة في أسواق عديدة

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور فرج عبدالله، إن مصر تعمل على التكامل بين قطاعات الإنتاج الزراعي المختلفة، وهذا التطور جنب مصر من دخول في أزمة غذاء بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وأتاح تصدير المنتجات المصرية في الخارج، مبينا أن الصادرات المصرية أصبحت مطلوبة في أسواق عديدة خاصة المنتجات الزراعية حيث سجلت في النصف الأول من عام 2020/2021 مليار و200 مليون جنيه.

تكامل القطاع الزراعي مع الصناعي

أضاف «عبدالله» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تغطية خاصة» على فضائية «Extra News» المذاع مساء اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أنه متوقع زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف الدول، لافتا إلى أن قطاع الصناعة في مصر الفترة المقبلة سيشهد تكامل مع قطاع الزراعة خاصة وسط تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتذليل كل العقبات أمام القطاع الصناعي وسيتم عمل صناعات تغني عن الواردات من السلع مثل السيارات والصناعات الوسيطة، وكذلك إتاحة فرصة امام الأسواق الإفريقية لتصدير المنتج المصري.

النباتات العطرية

وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور فرج عبد الله، أن مصر تركز على زيادة المساحات المرزوعة خاصة النباتات العطرية وسيتم التركيز على زيادة كمية الصادرات، مبينا أن النباتات العطرية سيتم توريدها لأوروبا، كما تدخل هذه النباتات في الصناعات الدوائية مع وجود مناطق تحت الإنشاء في مصر لاستخدام هذه النباتات، لافتا إلى أن هذه المجمعات سيتم فيها القيام ببعض العمليات التصنيعية لزيادة القيمة المضافة على السلعة وعدم تصديرها في صورتها الأولية.