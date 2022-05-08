وزير قطاع الأعمال: نسعى للمشاركة في زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا

عرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مستجدات وزارة قطاع الأعمال العام جهود الوزارة في مبادرة "جسور" التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا.

زيادة الصادرات للخارج

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام خلال اجتماع لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب: نسعى للمشاركة في زيادة الصادرات للخارج و دعم مبادرة ال ١٠٠ مليار دولار صادرات للخارج التي اطلقها رئيس الجمهورية.

وقال الوزير: نستهدف تسهيل الاجراءات في السوق الافريقي بالتنسيق مع الجهات المعنية مضيفا " نستهدف ان تتم الاجراءات بسهولة و سلاسة، ويتم التنسيق مع الوزارت المعنية لمواجهة اي تحديات تواجه قطاع الصناعة ، و دعم فكرة الوساطة والتسويق.

وأكد أن فتح مراكز حول العالم يتوازى مع الاستعانة بمروجين محترفين لتسويق المنتجات المصرية عبر الكتالوج الإلكتروني، بالإضافة إلى فتح مركزين في شرق أفريقيا من خلال شركة بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن المستهدف تسجيل 30 ألف منتج .

شركة جسور

وأضاف أن شركة جسور توفر حزمة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين المتعاملين في التجارة الخارجية، لافتا إلى الجهود الرامية لتسيير خطين ملاحيين إلى شرق أفريقيا وشمال غرب اوروبا، مع الاستعانة بشركة الملاحة الوطنية التي تمتلك أكبر أسطول يرفع العلم المصري، حيث سيتم دعمها بأربع سفن جديدة متعددة الأغراض.