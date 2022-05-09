«معيط»: أزمة روسيا وأوكرانيا أثرت على الاقتصاد المصري ونسعى للتعافي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في الفترة الماضية استهدفت زيادة الإنتاج وإصلاحات هيكلية.

وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الحماية الاجتماعية ومساعدة الجميع لمواجهة التحديات الاقتصادية التي لم نواجهها منذ 40 عامًا.

الموازنة العامة الجديدة

وأضاف خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة للبيان المالي للحكومة عن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2022/2021، أن الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، تسببت في موجات تضخمية أثرت على الاقتصاد المصري وتسببت في زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن مناقشة الموازنة العامة للدولة تأتي في ظل ظروف استثنائية خاصة بعد أزمتي كورونا والتداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، التي تسببت في اضطراب عالمي: «نسعى لتحويل المحنة إلى منحة من خلال التلاحم الوطني لتخطي الأزمة والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التعافي السريع لاستكمال مسيرة التنمية وبناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات».

وتابع وزير المالية: «الأزمة العالمية تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والدولة استطاعت أن تواجه الصدمات العنيفة بفضل صلابة الاقتصاد الوطني، وجاء إعداد الموازنة في ظل تحديات وضغوط هائلة ناجمة عن الاضطرابات الدولية التي تسببت في ارتفاع نسب التضخم، الأمر الذي يشكل ضغوطًا هائلة على الاقتصاد».

الإصلاح الاقتصادي

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استعراض الوزير للبيان المالي للحكومة عن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2022/2021 إلى استهداف الدولة خلق فرص النجاح من تلك التحديات الحالية.

واستطرد وزير المالية: «الشعب المصري هو البطل الحقيقي للإصلاح الاقتصادي نتيجة ثقته في قيادته السياسية»، وحرص الوزير على توجيه الشكر لمجلس النواب لدعمه الحكومة في الأزمة الراهنة.