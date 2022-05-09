عاجل.. بدء الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة موازنة 2022

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل قليل، ومن المقرر أن تشهد الجلسة عرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والتي كشفت المؤشرات الأولية لها زيادة كبيرة في حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة.

الموازنة العامة للدولة 2022

كما تشهد الجلسة العامة أيضًا عرض الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد.

وكشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022/2023، عن زيادة في موازنة التعليم والصحة بالموازنة الجديدة حيث تبلغ مخصصات موازنة الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022/2023 نحو 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العـام المالي 2022/2021 وكذلك زيادة مخصصات التعليم «قبل الجامعي» بـ61 مليار جنيـه لتصـل إلى 317 مليار جنيه، وزيادة موازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه وزيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.

مخصصات التأمين الصحي

ووفقًا للبيان المالي، بلغت مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 10.9 مليار جنيه وتتضمن 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحي الشـامل لغير القادرين مـن أصحاب معاش الضمان الاجتماعي ومبلغ 90.8 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.