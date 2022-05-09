مجسد سمير بن محارب في «جزيرة غمام»: الكواليس كانت مليئة بالبهجة «فيديو»

قال الطفل منذر مهران، الذي شارك في مسلسل «جزيرة غمام» الذي تم عرضه في شهر رمضان، وجسد دور سمير بن محارب، إن كواليس العمل كانت مليئة بالبهجة خلال فترات التصوير، وكان يلعب الكرة، ويمازحه بعض الممثلين الحاضرين بموقع التصوير.

مشهد «أنت رغيف وأنا رغيف» هو الأصعب

وحاكى الطفل منذر مشهدا صغيرا من مسلسل جزيرة غمام، حين قال «أنا سمير أنا أحسن واحد في الدنيا»، مشيرا إلى أنه لم يستغرق وقتا طويلا للمشهد، حيث كان أصعب مشهد بالنسبة له في المسلسل كان «أنت رغيف وأنا رغيف».

وجوده خلال موقع التصوير كان يصل إلى 20 ساعة في بعض الأوقات

وأضاف الطفل منذر خلال حوار مع الإعلامية مها بهنسي، والإعلامية نهال كمال ببرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN»، أن وجوده في موقع التصوير، كان يصل إلى 20 ساعة في بعض الأوقات، وكان أحيانا ينسى بعض الجمل ويساعده الفنانون الحاضرون، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون فنانا كبيرا مثل أحمد أمين، ومحمد رمضان، وتامرحسني.

أصدقائي يودون التمثيل مثلي

وغنى الطفل منذر أغنية مصباح علاء الدين، وسط تشجيع من مقدمتا البرنامج، موضحا أن لديه أخا لكنه لا يرغب في التمثيل، وحول أصدقائه، قال منذر إن أصدقاءه، يقولون له إنهم يودون التمثيل مثله، ويخبرونه بالأمر، لكنه يخبرهم بأن الأمر بيده ليس بيده: «بقولهم هو أنا رئيسكم».

وقد شارك الطفل منذر في مسلسل «البرنس» و«موسى» مع النجم محمد رمضان، ولفت الأنظار آنذاك، وحقق منذر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصار على قوائم التريند بسبب أدائه الذي لفت الانتباه.