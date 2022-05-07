مؤلف جزيرة غمام: الفن لا يطلق شرا.. والكتابة عن النفوس «معقدة»

قال الكاتب عبدالرحيم كمال، مؤلف مسلسل جزيرة غمام، إن المسلسل قد تم كتابته بسرعة وحب، حتى وصل للكثير من المواطنين خلال شهر رمضان الماضي، «العمل ده بفضل الله والمخرج الكبير اللي معايا والمونتاج والممثلين، الجميع بذلوا الجهد الأقصي وعملوا جهد شديد ووصل للجمهور».

عبدالرحيم كمال: النفوس حاجة معقدة جدا

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن قصة مسلسله الذي عرض في رمضان 2022 كان حول كيفية أن تغير النفوس مكانا آمنا ومستقرا بأهله الطيبين، إلى مكان للصراع والقتل «النفوس حاجة معقدة جدا، وكان الغرض من العمل هو إظهار إيه اللي بيغير النفوس ويحولها، وده اللي كان شاغلني طول الوقت».

كمال: الفن يطلق طاقة نور للجمهور

وأوضح: «الفن لا يطلق شرا، ولكنه يطلق طاقة نور للجمهور، ومصر بلد كبيرة ومليانه كتاب محترمين وممثلين كبار، وهنفضل بلد كبيرة وملهمة وقادرة على التغيير طول الوقت، وناسها لما بيلاقوا الفرصة بيقدموا كل اللي عندهم، ومبسوط أن مصر بخير وعندها قصص حلوة تقدمها للناس، وكنت واثق من إمكانيات فريق عمل المسلسل».

وكانت الفنانة وفاء عامر قد تحدثت عن دورها بمسلسل جزيرة غمام الذي عرض بالسباق الرمضاني، وعن الأشياء التي جذبتها خلال العمل، قائلة إنه يحترم عقلية المشاهد ويعيد مرة أخرى الصدارة للدراما المصرية للصدارة، موضحة أن المسلسل من أهم الأعمال التي قدمت خلال 100 سنة.