أحمد أمين يوجه رسالة شكر لأصدقائه بعد نجاح مسلسل جزيرة غمام: محظوظ بهم

وجّه الفنان أحمد أمين، رسالة شكر واعتزاز لعدد من أصدقاءه داخل الوسط الفني، لقيامهم بدعمه ومساندته خلال تحضيره لشخصية «عرفات» والتي أداها في أحداث مسلسل جزيرة غمام، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

أحمد أمين لفت الأنظار في مسلسل جزيرة غمام

وكتب أحمد أمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أنا الحمدلله محظوظ إن في حياتي ناس بقدر اسألها على الخطوات اللي محيراني أو لمّا بغلط، الناس دي بتوجهني بحب».

واستطرد بقوله: «وبعد ما ناس كتير شكرت في مسلسل جزيرة غمام لازم أشكر أصدقائي وأساتذتي اللي رجعت لهم عشان يساعدوني إزاي أعمل عرفات، طبعًا مؤلف ومخرج المسلسل دورهم لا يُغفل لكن أنا أقصد من أصدقائي بقى بعيد عن المسلسل».

أحمد أمين تخلى عن الكوميديا بسبب عرفات

وتابع: «شكرًا للفنان محمد خضر، صديقي المخرج محسن رزق، صديقي المخرج علاء إسماعيل، صديقي المنتج محمد جبيلي، أما الفضل الأكبر فيذهب لأستاذي وأخويا الكبير اللي خد من وقته وساب الدنيا وقعد معايا فعلًا نشتغل، وده حصل برضه أيام مسلسل ما وراء الطبيعة، هو المخرج الكبير الأستاذ عصام السيد، مؤمن بيا من وأنا بمثل مسرح أيام الجامعة، ومن غير نصيحته أنا مسواش حاجة».

واختتم أحمد أمين كلامه بقوله: «لازم في مساحة تانية هاكتب لكم أنا اتعلمت منه إيه في الحياة والفن، ربنا يخليك ليا ومافيش كلام يوفيك حقك، وعلى رأي عرفات الكلام يقلل المعنى».