هلا رشدي تطالب بقانون لمنع الإيحاءات الجنسية في الأفلام

أبدت الفنانة هلا رشدي استياءها من وجود إيحاءات جنسية في الأفلام وكذلك التلاعب بالألفاظ، بغرض إضافة الكوميديا في تلك الأعمال، دون الاهتمام بمضمون العمل نفسه.

الحياء بيختفي وسقف الخروج عن النص بيزيد

وكتبت هلا رشدي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «يا رب يطلع قانون يمنع الإيحاءات الجنسية والتلاعب في الألفاظ في أفلامنا الحلوة، ونبطل نسخسخ عليها في السينمات وصوتنا يجيب آخر القاعة ونشجع صناع العمل».

وأضافت هلا رشدي، قائلة: «نتيجة التساهل ده بنشوفها في الحياء اللي بيختفي وواحدة واحدة سقف الخروج عن النص بيزيد في حياتنا العامة».

هلا رشدي ممثلة لأول مرة في مسلسل مكتوب عليا

يُذكر أنّ هلا رشدي خاضت أولى تجاربها التمثيلية في شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل مكتوب عليا، للفنان أكرم حسني، حيث حظي العمل بردود فعل واسعة طوال عرضه.

مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، إسماعيل فرغلي، هلا رشدي، محمود السيسي، محمد طعيمة، عمرو عبدالجليل، وحنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل «مكتوب عليا» تدور أحداثه في إطار كوميدي حول تعرض الفنان أكرم حسني للسحر عن طريق مسح أحد الرجال على ذراعه بمادة سحرية، تجعله يرى كل شيء سيحدث له مكتوبًا على جسده، وبالفعل يجد تلك الأشياء تحدث أمام عينيه.