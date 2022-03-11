في أول أعمالها الدرامية.. هلا رشدي شقيقة أكرم حسني بمسلسل «مكتوب عليا»

تشارك المطربة هلا رشدي في دراما رمضان 2022، في أولى تجاربها التمثيلية، ضمن المسلسل الكوميدي «مكتوب عليا» للفنان أكرم حسني، إذ تجسد دور «جيجي» شقيقته ضمن أحداث العمل.

أحداث مسلسل «مكتوب عليا»

مسلسل «مكتوب عليا» تدور أحداثه في إطار كوميدي حول تعرض الفنان أكرم حسني للسحر عن طريق مسح أحد الرجال الفقيرة على ذراعة بمادة سحرية، تجعله يرى كل شئ سيحدث له مكتوبا على جسده، وبالفعل يجد تلك الأشياء تحدث أمام عينيه.

وطرحت الشركة المنتجة خلال الفترة الماضية البوستر الرسمي للعمل، والذي ظهر خلاله أكرم حسني يتوسط هنادي مهنا وأيتن عامر، ويقف ورائهم مجموعة من أبطال العمل، كما نشرت منصة watch it البرومو الرسمي الخاص بالعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أبطال مسلسل «مكتوب عليا»

مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، هلا رشدي، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

هلا رشدي: سعيدة بالمشاركة في «مكتوب عليا»

وعبرت هلا رشدي عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل «مكتوب عليا»، كأول تجربة تمثيلية لها، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي: «دي أول مرة هجرب فيها فكرة التمثيل، والموضوع طلع لطيف جدا، والعمل كله طالع بالحب، ومبسوطة بالمشاركة في المسلسل، وطلعت أوري الناس الحتة اللي فيها هلس في حياتي».

وعن تعاونها مع أكرم حسني، أعربت عن سعادتها لذلك أيضا: «أنا أخت أكرم حسني جيجي أخت جلجل، وطالعة ناقر ونقير معاه، أخوات وحبايب ولكن طول الوقت ناقر ونقير معاه، وأكرم جميل جدا ومريح، مبحسش بتوتر وأنا بمثل معاه».