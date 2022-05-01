جلجل يعود لبرنامج «الدوم» وظهور هنا الزاهد في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 30

بدأت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 30 والأخيرة بظهور كلمة «هتموت» على يد جلجل «أكرم حسني»، والذي أصيب بحالة ارتباك وصدمة كبيرة، وخرج إلى صالة منزله فوجد والده إحسان «إسماعيل فرغلي»، وطلب منه أنه في حالة حدوث أي مكروه له يرعى له ابنه، ثم يدخل إلى المطبخ فيجد والدته «حنان سليمان» فيطلب منها أن تدعو له فيحتضنها في حب شديد ولكنها تقلق عليه.

أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 30 والأخيرة

وتدخل روقه «أيتن عامر» على جلجل في غرفته فيقول لها أنه يحبها، فتصاب بصدمة ولا تصدقه لأنه لأول مره يقولها لها، ويحمل «جلجل» ابنه ويتحدث معه في حوار إنساني شيق بين أب وابنه الذي لازال طفلًا رضيعًا، ويبلغه أن أن والدته هي أحن وأعظم سيدة في الدنيا، فتدخل روقه وتجد جلجل يقول للطفل «خد بالك من أمك لما اسيبكم وأمشي»، فتفهم الأمر بصورة خاطئة وتنفعل وتبكي.

ويذهب جلجل إلى سلمى «هنادي مهنا» وتستقبله استقبالًا جيدًا، فيطلب منها أن تسامحه هي ووالدها «عمو حسام» على ما فعله معها وتوريطها في عدة مشاكل، فتوافق على العفو عنه وتطلب منه أن يقف بجانب روقه، ثم يعرض عليها جلجل أن يعزمها على العشاء في منزله، ويبلغها أنه يطلب تجميع كل من ظلمهم خلال الفترة الماضية ليعتذر لهم ويتحدث معهم.

مرض والدة جلجل

تذهب سلمى إلى منزل جلجل فتستقبلها روقه، ويدور بينهما حوار حول ما حدث خلال الفترة السابقة، وبعد عتاب يحدث بينهما تقارب ومحبة شديدة، ويجتمع كل أفراد العائلة في منزل أسرة جلجل، كما يحضر علاء خطيب أخته وسيد صديقه المقرب، ويجدوا جلجل مشتتًا ويتحدث كثيرًا عن الموت، ويقدم جلجل مشهد مؤثر جدًا يلفت أنظارهم جميعًا، ويبلغهم أنه جمعهم ليتآنس بوجودهم خلال ساعته الأخيرة في الحياة، في حين تختفي والدة جلجل، وبعد البحث عنها فيجدوها ملقاة على الأرض وتحذف كلمة «هتموت» من يد جلجل فيصاب بصدمة وينفعل، ويحاول أن ينقذها ظنًا منه أنها ماتت.

وينقل جلجل والدته إلى المستشفى، ويتواجد معها الجميع وتسيطر عليهم حاله قلق، ويبلغهم الطبيب أنها تحتاج لنقل دم من فصيلة معينة، فيبلغه جلجل أنه من نفس الفصيلة، وسيتبرع لها، وفي مشهد مؤثر تحاول سلمى إثناء جلجل عن قراره بالتبرع لأنه لديه مشكلة في عضلة القلب، كما أبلغه الطبيب من قبل، فيصر جلجل على التبرع لوالدته التي تتعافى وتصبح بخير، في حين يحدث لجلجل مضاعفات بسبب مشكلة في القلب كان يعاني منها سابقًا دون إبلاغ أحد.

إفاقة جلجل من غيبوبته

ويدخل إحسان والد جلجل لغرفته ويتحدث معه في مشهد إنساني تراجيدي مميز جدًا، ويمثل نقلة في علاقة إحسان بابنه جلجل، ويبكي والده ويمسك يده وهو يدعي بشفائه، فتحذف كلمة «هتموت» من على يد جلجل، وبعد وقت من القلق والرعب بسبب الخوف من وفاة جلجل، يتعافى بسبب الدعاء له ويبلغ الطبيب أسرته أن حالته أصبحت مستقرة، وذلك خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 30.

يستفيق جلجل من غيبوبته بجملته الشهيرة «صباح الخير يا جلجل» وينظر إلى يده فيجد كلمة (هتموت) قد اختفت، ويدخل إليه الجميع ليحتفلوا بشفائه، في وجود سلمى، ثم يخرجوا من المستشفى جميعًا، فتظهر فجأة النجمة هنا الزاهد كضيفة شرف، وتبلغه أنها معجبه به وتعتبره بطلًا، فتغير منها روقه، ويحدث حالة من الكوميديا السريعة بينهم جميعًا.

جلجل يعود إلى برنامج الدوم

وفي الختام يعود جلجل إلى برنامج "الدوم" وتظهر المذيعة نهى درويش ضيفة شرف، ليعود للبرنامج من جديد كمتسابق مره أخرى بعد فشله في الحلقة الأولى، ويجد لجنة التحكيم المكونة من الكابو حميد الشاعري والشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقي توما، ليكونوا ضيوف شرف آخر مشاهد المسلسل بعد أن افتتحوا أول المشاهد في الحلقة الأولى.