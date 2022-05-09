عاجل.. وفاة الكاتب الصحفي عزت السعدني مؤسس مجلة علاء الدين

أعلن حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، إحدى إصدارات مؤسسة الأهرام، عن وفاة الكاتب الصحفي عزت السعدني، مؤسس مجلة علاء الدين، وهو ابن عم الكاتب الساخر الكبير محمود السعدني الذي أثرى الأدب المصري والعربي بكتاباته الساخرة الموضوعية، وهو أيضًا والد الصحفي أكرم محمود السعدني وابن عم الفنان الكبير صلاح السعدني.

وفاة عزت السعدني

وعزت السعدني صحفي وكاتب مصري ساخر شهير وهو ابن عم الفنان الممثل المصري الشهير صلاح السعدني وأول رئيس تحرير لمجلة علاء الدين، وهي مجلة أسبوعية للطفل، تهتم بالتربية والعلوم والفنون والرسوم، وصدر عددها الأول في 15 يوليو 1993، برئاسة تحرير الراحل عزت السعدني.

ومن أبرز مؤلفات الكاتب الصحفي الراحل عزت السعدني «إعلان موت الحب ـ نساء بلا شاطئ ـ الشيطان يسكن المدينة ـ المقامات السعدنية في الحياة المصرية ـ سفر العشاق ــ 100 سنة سينما ــ خطوات الإنسان المصري على أرض مصر ـ هل هو يوحنا المعمدان ـ هي تسبق الشيطان بخطوة ـ عالم بلا رجال - عالم بلا نساء».