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عاجل.. وفاة الكاتب الصحفي عزت السعدني مؤسس مجلة علاء الدين

كتب:

أحمد البهنساوى
03:06 م | الإثنين 09 مايو 2022
الكاتب الصحفي عزت السعدني

الكاتب الصحفي عزت السعدني

أعلن حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، إحدى إصدارات مؤسسة الأهرام، عن وفاة الكاتب الصحفي عزت السعدني، مؤسس مجلة علاء الدين، وهو ابن عم الكاتب الساخر الكبير محمود السعدني الذي أثرى الأدب المصري والعربي بكتاباته الساخرة الموضوعية، وهو أيضًا والد الصحفي أكرم محمود السعدني وابن عم الفنان الكبير صلاح السعدني.

وفاة عزت السعدني

وعزت السعدني صحفي وكاتب مصري ساخر شهير وهو ابن عم الفنان الممثل المصري الشهير صلاح السعدني وأول رئيس تحرير لمجلة علاء الدين، وهي مجلة أسبوعية للطفل، تهتم بالتربية والعلوم والفنون والرسوم، وصدر عددها الأول في 15 يوليو 1993، برئاسة تحرير الراحل عزت السعدني.

ومن أبرز مؤلفات الكاتب الصحفي الراحل عزت السعدني «إعلان موت الحب ـ نساء بلا شاطئ ـ الشيطان يسكن المدينة ـ المقامات السعدنية في الحياة المصرية ـ سفر العشاق ــ 100 سنة سينما ــ خطوات الإنسان المصري على أرض مصر ـ هل هو يوحنا المعمدان ـ هي تسبق الشيطان بخطوة ـ عالم بلا رجال - عالم بلا نساء».

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.