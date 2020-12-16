رئيس مهرجان القومي للمسرح: تواصلنا مع نجل صلاح السعدني لتكريم والده

قال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن اختيار التكريمات في الدورة الــ13 جاء بناء على الفنانين الذين أثروا في حركة المسرح المصري على مدار سنوات طويلة، وتم تسمية الدورة بدورة الآباء وذلك لإهدائها لكل مؤسسي المسرح المصري من علي الكسار ونجيب الريحاني وروز اليوسف وغيرهم من الفنانين.

أما عن تكريم العمدة صلاح السعدني فقال "يوسف"، لـ"الوطن"، أنه تواصل مع نجله أحمد، ووصل له رسالة من السعدني الكبير معربا عن سعادته وذلك لانتمائه وحبه الشديد للمسرح، مشيرا أنه إذا لم يحضر هذا التكريم بسبب ظروفه الصحية سيقوم أحمد باستلام التكريم بالنيابة عنه.

ويصاحب المهرجان مجموعة جديدة من الإصدارات ومنها كتاب محمود ياسين " فارس المسرح المصري" من تأليف محمد قناوي، وكتاب "صلاح السعدني.. ابن الحلم واليقظة " من تأليف أحمد خميس، وكتاب "المنتصر بالله.. ضحكة سعيدة"، تأليف أحمد محمد الشريف، وكتاب "سهير المرشدي أيقونة المسرح المصري" تأليف دكتور مصطفى عبدالحميد، وكتاب "نجيب سرور.. فارس الميثولوجيا المصرية" تأليف الدكتور أشرف الصباغ، وكتاب "عباس أحمد.. راهب المسرح المصري" تأليف الدكتور أحمد عزت، هذا بالإضافة إلى دليل المهرجان وكتاب للشهادات والندوات والمحاور الفكرية.

كما يصاحب المهرجان إصدار نشرة يومية لتغطية كل فعاليات المهرجان على مدار 14 يوما يرأس تحريرها الكاتب والناقد إبراهيم الحسيني.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الثالثة عشر تقام تحت عنوان "دورة الآباء" وذلك للاحتفاء بجيل رواد المسرح المصري ويقام خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتى 4 يناير 2010، بمشاركة 28 عرضا مسرحيا، وتتكون اللجنة العليا للمهرجان من الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيسا والفنان القدير أشرف عبدالغفور والدكتورة هدى وصفي والفنان القدير محمد رياض، والفنان جرحي شكري بشاي، والمخرج حمدي حسين بكري، والفنانة هايدي عبدالخالق، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبدالعليم.