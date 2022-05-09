  قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 12 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية لـ«أ.ش.أ»، إنه تم اعتقال 4 من بلدة رمانة في محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية وهي البلدة التي ينتمي لها منفذا عملية «إلعاد» شرق تل أبيب يوم الخميس الماضي وهي عملية أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وموت اثنين سريريًا.

قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من نابلس

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود عماد الريماوي، 22 عامًا، من بيت ريما، وشابًا آخر بعد الاعتداء عليه بالضرب وتحطيم سيارته.

ومن نابلس شمالًا، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أشخاص، فيما تم اعتقال فتى فلسطيني من الخليل وشابين من محافظة سلفيت.