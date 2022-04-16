«واشنطن»: قلقون إزاء الاشتباكات في القدس المحتلة

دعت وزارة «الخارجية الأمريكية» إلى تجنب الأفعال والخطابات الاستفزازية والحفاظ على الوضع التاريخي في القدس المحتلة، إلى ضبط النفس.

وأعربت الوزارة الأمريكية، في بيان، عن قلقها الشديد إزاء الاشتباكات في القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدوره، أدان «البرلمان العربي» اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة، «المسجد الأقصى المبارك» والاعتداء على المصلين.

«البرلمان العربي» يحذر من مغبة التصعيد الخطير ضد «الأقصى»

وحذر رئيس البرلمان، عادل العسومي، في بيان، من مغبة هذا التصعيد الخطير، مؤكداً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب بالاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط.

ودعا العسومي إلى ضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد المبارك، والاعتداء على المصلين والمقدسيين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك وما له من خصوصية كبيرة لدى المسلمين، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

كما دعا رئيس «البرلمان العربي» المجتمع الدولي للتحرك لمنع الممارسات العدوانية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه المصلين والمدنيين الأبرياء.