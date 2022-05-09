وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية.. فيديو

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء عددًا من موضوعات الأمن الاقليمي ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الممتدة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك في المجالات العسكرية.

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم بها الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحده الأمريكية.

وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري في مجالات التدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاءين عدد من قادة القوات المسلحة، والقائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة.