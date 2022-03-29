وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية بالجيش الثالث الميداني

تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراحل إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثًا لوحدات مكافحة الإرهاب شرق القناة بالجيش الثالث الميداني، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للجاهزية القتالية للفرد المقاتل وتأهيله وفقًا لأحدث النظم القتالية الحديثة والمتطورة.

وقام القائد العام للقوات المسلحة، بالمرور على عدد من الأنشطة الرياضية والتعليمية المتنوعة، التي يتم التدريب عليها بشكل يومي، حيث شاهد بيانًا عمليًا لطبيعة تنفيذ المهام بالأكمنة، التي عكست الكفاءة العالية التى يتمتع بها مقاتلوا الجيش الثالث الميداني، والتي تسهم في تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها.

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي الجيش الثالث الميداني، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدًا بما يبذلوه من جهد وعطاء لرفعة شأن الوطن.

كما أكد خلال اللقاء على أن تضحيات الأبطال من مقاتلي القوات المسلحة، ستظل دائمًا هي الدافع الأساسي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على ماوصلت إليه الدولة المصرية من تنمية على كافة الإتجاهات، كما أدار حوارًا مع رجال الجيش الثالث الميداني، استمع إلى أرائهم واستفساراتهم في العديد من المجالات، وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على مواجهة التطرف والإرهاب والمشاركة في إعادة بناء الوطن واستقراره.

وفي سياق متصل، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من القادة والضباط وضباط صف وجنود المنطقة المركزية العسكرية، ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما استعرض خلال اللقاء عدد من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومى المصرى، وأدار حوارًا مع مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة.