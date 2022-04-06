عاجل .. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات المظلات

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددًا من مقاتلي قوات المظلات، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عاطف إبراهيم ماضي، قائد قوات المظلات، أكّد خلالها الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال المظلات، مؤكداً أن رجال المظلات سيظلون دائماً في أعلى درجات اليقظة والجاهزية لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المظلات وهنأهم بحلول شهر رمضان المعظم، مشيداً بما يقدمه رجال المظلات من تضحيات وتنفيذهم لمهامهم بكفاءة واقتدار.

كما استعرض الفريق أول محمد زكي تطورات الأوضاع بالمنطقة وانعكاساتها في شتى المجالات، مشيراً إلى أن القوات المسلحة قد حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي، وأنها ستظل دائماً تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، مضيفاً أن القوات المسلحة هي الحصن المنيع الذي يحافظ على الدولة المصرية وتماسكها في مواجهة كافة التحديات داخلياً وخارجياً.

وأدار القائد العام حواراً مع مقاتلي قوات المظلات تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، كما استمع إلى آرائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا، مشيداً بما لمسه من فهم واعي وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.

حضر اللقاء عددًا من قادة القوات المسلحة.