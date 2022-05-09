نجل شقيقة على حميدة يرد على إساءة وليد توفيق لخاله: شو إعلامي

هاجم عادل نافع نجل شقيقة الفنان الراحل على حميدة، الفنان اللبناني وليد توفيق، بعد أن ظهر الأخير فى أحد البرامج التلفزيونية، ووصف حميدة بكونه أساء للفن العربي في جيله، بعد أن قدم أعمال ضعيفة عقب نجاح أغنية لولاكي.

وليد توفيق: علي حميدة أساء للفن العربي

قال نافع في تصريحات لـ«الوطن»: خالي علي حميدة من أطيب وأنقى الشخصيات التي يمكن أي فرد أن يتعامل معها، خالي حينما خسر كل ما يملكه، لم يبكي أو يجزن، لكنه كان يضحك كان لا يحب أن يحمل كل الهموم على كتفيه، لكن ما قاله الفنان وليد توفيق عن خالي أمر غير جيد، فكان يمكنه أن ينتقد أعمال خالي بطريقة محترمة، ما فعله مجرد شو إعلامي، خاصة أن ما قيل كان على فنان توفاه الله، أي أنه غير قادر على الدفاع عن نفسه.

كان الفنان وليد توفيق، أطل عبر قناة سعودية، وأجاب فيها على سؤال عن ذكر فنان أساء للفن العربي من وجهة نظره، فقال «أرى أن الفنان على حميدة أساء للفن العربي، حين ما قدم أغنيات وأعمال غير لائقة وغير ناجحة بعد أغنية لولاكي، لكنه على المستوى الشخصي والإنساني جميل».

نجل شقيقة علي حميدة: خالي أطيب الشخصيات

كان الفنان على حميدة، رحل عن دنيانا في شهر فبراير من العام الماضي، بعد ازمة مرضية عنيفة تعرض لها بسبب مرض السرطان إلى جانب معاناته من مشاكل صحية في الكلى وحصوات في المرارة وخضع وقتها الفنان للعلاج في منزله على نفقة الدولة.