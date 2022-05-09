حسين الزناتي يعلن موعد ومكان عزاء عزت السعدني

أعلن حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، أمين صندوق نقابة الصحفيين، موعد ومكان عزاء عزت السعدني، الذي توفي صباح اليوم، وتم تشييع جثمانه عقب صلاة عصر اليوم في مسقط رأسه بالقناطر الخيرية، بحضور عدد من قيادات مؤسسة الأهرام.

موعد ومكان عزاء عزت السعدني

وأوضح الزناتي، موعد ومكان عزاء عزت السعدني، قائلا: «يتم تلقي العزاء عقب صلاة المغرب يوم الخميس المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية».

وبعد أن كشف الزناتي عن موعد ومكان عزاء عزت السعدني، أشار في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن الكاتب الصحفي الراحل قضى من عمره 50 عاما في مؤسسة الأهرام وعمل بصمت لا سيما وأنه من الرعيل الأول الذي ساهم في نهضة مؤسسة الأهرام حيث عمل مع الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل وغيره من كبار الكتاب في مهنة الصحافة.

وأضاف الزناتي أن عزت السعدني صاحب أشهر تحقيق في الصحافة المصرية وهو تحقيق السبت في صحيفة الأهرام الذي كسر فيه كل قواعد التحقيق النمطية، وجمع فيه بين كل ألوان وأنواع الكتابة الصحفية من الحوار والتقرير وغيرها.

مجلة علاء الدين

وتابع رئيس تحرير مجلة علاء الدين: «كانت صفحة تحقيق السبت في جريدة الأهرام هي أهم صفحة، حيث كان عدد الأهرام يوم السبت ينافس صحيفة أخبار اليوم التي كانت تصدر في هذا اليوم».

وتابع الزناتي: «أسس الكاتب الصحفي الراحل عزت السعدني أهم مجلة أطفال في مصر عام 1992، وظل رئيسا لتحريرها إلى أن سلم الراية إلى الكاتبة ماجدة الجندي، وهي مجلة علاء الدين، التي كانت توزع في عهده 100 ألف نسخة».

وفاة عزت السعدني

وتوفي اليوم الكاتب الصحفي عزت السعدني، وتم دفنه بمسقط رأسه في القناطر الخيرية بعد عصر اليوم، ومن المقرر أن يكون موعد ومكان عزاء عزت السعدني بعد صلاة المغرب الخميس المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية.