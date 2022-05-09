نصائح قبل الصيف من مرفق الكهرباء بشأن استخدام التكييف والمروحة

ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، خلال فصل الصيف، يدفع البعض للبحث عن حلول لتخفيض قيمتها والبحث عن بدائل، وعليه كشف جهاز مرفق الكهرباء عن بعض النصائح التي تساعد في تخفيف الأحمال، والتي تؤثر لتخفيض القيمة المالية للفواتير.

طريقة تخفيف استهلاك التكييف

وبحسب مرفق الكهرباء، فإنه يتوجب على المستهلك عند شراء جهاز تكييف يتم اختيار القدرة المناسبة لحجم الغرفة التي تحتاج تبريدها، إذ إنّ التكييف الأكبر أو الأصغر سيستهلك كهرباء أكثر، فضلا عن تشغيله على درجة حرارة 25، وغلق الأبواب والشبابيك أثناء تشغيله كون ذلك سيوفر في الاستهلاك.

وأوضح الجهاز ضرورة تنظيف فلتر الهواء والوحدة الخارجية للتكييف بشكل دوري كون ذلك يساعد على رفع كفاءة الجهاز وتقليل استهلاكه للكهرباء.

كيفية ترشيد استهلاك الأجهزة الكهرباء

- إذا لم يكن الجو حارا فعليك فصل التكييف وتشغيل المروحة لأن ذلك سيفرق في الاستهلاك.

- لا تعتمدي في تجفيف الملابس على المجفف الكهربائي، واعتمدي على أشعة الشمس لأنها تمتص الرطوبة، وتعقم الملابس وتوفر في الاستهلاك.

- ضرورة ترك مسافات كافية تتراوح بين 10-15 سم من خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار؛ لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.

- يجب إذابة الطعام قبل وضعه في الفرن، ويفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين سيوفر في الاستهلاك.

- تعود على فصل الأجهزة من الدائرة الكهربائية بعدما تنتهي من استخدامها لأن ذلك سيوفر في الاستهلاك.

- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا، واستخدم المكواة البخارية لأن ذلك سيساعد على الكي أسرع وسيوفر في الاستهلاك.

- استخدمي المايكرويف في تسخين الأكل بدلا من الفرن لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي سيوفر في الاستهلاك.

- شغلي الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك كمية الكهرباء نفسها في الحمولة الأقل، واضبطي درجة حرارة الغسالة على 40 درجة لأنها تساعد على التوفير في الاستهلاك.

- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبًا إلى جنب لملء الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي توفر في الاستهلاك.

- احرصي على إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة؛ لأن تراكم الثلج يجعل الثلاجة تعمل بكفاءة أقل وتستهلك كهرباء أكثر.