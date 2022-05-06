خطوات التعامل مع أعطال عداد الكهرباء الكودي.. لو متصلحتش هتاخد غيره

يواجه العديد من الأشخاص أعطالا مفاجئة في عداد الكهرباء الخاص بهم، ويصبحون في حيرة من أمرهم، بشأن التصرف المناسب، لذا أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في منشور، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الخطوات للتعامل مع الموقف.

أشار الجهاز، إلى أنه في حال تعرض عداد الكهرباء لعطل، سواء كان كوديا أو ذكيا، يمكن للمشترك أن يكتشفه من خلال إدخال الكارت الخاص بالعداد، والنظر إلى الشاشة لمعرفة النتيجة، وفي حال ظهور القيمة المتبقية من الشحن، يكون العداد يعمل بكفاءة، ولا توجد به أي أخطاء أو أعطال.

خطوات التعامل مع أعطال العداد الكهربائي

- ادخل كارت الشحن الخاص بالعداد، فإذا لم يعرض قيمة الرصيد، فتأكد أنه لا يعمل.

- في حال اكتشاف عطل، عليك الاتصال برقم (121) للإبلاغ.

- يمكنك أيضا، زيارة فرع الكهرباء التابع له، لتقديم شكوى، وبناء عليه سيقوم المعاين، بالتوجه إلى منزلك لفحص العداد.

- حال التأكد من وجود عطل فني، سيتم الاستبدال بعداد جديد.

إجراءات يجب اتباعها حال زيادة الأحمال

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الإجراءات التي يمكنك اتباعها في تلك حال زيادة الأحمال عن قدرة العداد، كالتالي:

- افصل التيار الكهربي لمدة 5 دقائق للتنبيه، ثم أعد تشغيله.

- خفض أحمال العداد للحفاظ على استمرار عمل التيار الكهربائي.

متى تلجأ لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء؟

حال عدم التمكن من حل أي مشكلة تواجهها بخصوص العداد الكهربائي، يمكنك تقديم الشكوى في إدارة شركة الكهرباء، من خلال استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز، وتسليمه للإدارة المختصة، وإحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ليتم الفصل فيها.

وهناك عدة طرق لتقديم شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، منها:

- التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة، خلف نادي السكة بمدینة نصر.

- من خلال الموقع الإلكتروني لجھاز تنظيم مرفق الكهرباء.

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.