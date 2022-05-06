«الكهرباء»: رصدنا تطورًا في أساليب سرقة التيار من خارج العداد (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ سرقة التيار الكهربي من التحديات التي تواجهها الوزارة، مؤكدًا أن شركة الكهرباء تحاول مواجهة ذلك بطرق متعددة.

وأضاف «حمزة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ونهى درويش، مقدمي برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الضبطية القضائية تحصل عليها بعض الشركات للتعامل مع المخالفات والسرقات، لافتًا إلى أن شركة "شعاع" تمر على العدادات مسبوقة الدفع للتأكد من عدم وجود سرقات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنّ الآلية الأشهر للتعامل مع السرقات هي الخط الساخن 121 ويكون متاحًا للتليفون الأرضي والمحمول على مدار الساعة، مشددًا على أن البلاغات لا تتطلب الإدلاء بأي ببانات حتى لا يتخوّف المواطن.

المنصة الإلكترونية

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى وجود آلية ثانية وهي المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، إذ إن التسجيل فيها مجاني وتقدم خدمات كثيرة، ومن ضمنها الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي، ويتصل بها تطبيق خدمات الكهرباء الذكية.

وشدد على وجود تجاوب من المواطنين للإبلاغ عن سرقات التيار الكهربي، مردفًا أن من يسرق التيار الكهربائي يعرّض نفسه للقانون والإجراءات القانونية وغرامات كبيرة، فعندما يتم رصد المخالفات يُغرّم سارق التيار الكهربائي بنحو 12 ضعف المسروق.

تفاصيل التطور في السرقات

وأوضح: «نطور العدادات، لكن هناك تطورًا في سرقات التيار الكهربائي، ورصدنا سرقات باستخدام الكارت في العدادات مسبقة الدفع، ونتخذ الإجراءات القانونية، كما يتم عمل وصلة من خلف العداد للحصول على التيار الكهربائي دون المرور على العداد، ولكن عند ضبط هذه المخالفة يتم تقدير السرقة لمدة سنة وليس شهرًا أو شهرين».