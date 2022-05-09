البحوث الفلكية: افتتاح ثاني أكبر محطة رصد فضائي في العالم قريبا

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل إنشاء ثاني أكبر تلسكوب رصد حطام فضائي في العالم، قائلا: «إن شاء الله قريبا سنفتتح أكبر محطة تلسكوب رصد حطام فضائي في مصر والشرق الأوسط وتعتبر ثاني أكبر محطة عالميا بعد المحطة الرئيسية في دولة الصين وسيكون مقرها في موقع المرصد الفلكي بمدينة حلوان جنوب القاهرة»، مضيفا أن المحطة سيكون دورها رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي وستكون بالليزر والرصد البصري.

الأعمال تتم من عامين

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحطة ستكون رقم 2 عالميا من حيث قطر التليسكوبات الموجودة بها، لافتا إلى أنه جرى تنفيذها بالتعاون مع إدارة الفضاء المركزية الصينية، منوها بأن تنفيذ المحطة تم العمل بها منذ عامين، حيث جرى الآن تركيب الأجهزة الخاصة بالمحطة، منوها بأن الاستثمارات المصرية في المحطة تمثلت في الإنشاءات بقيمة 40 مليون جنيه، وبالنسبة للأجهزة والمعدات كانت مساهمة من الجانب الصيني.

دور إقليمي

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المحطة سيكون لها دور إقليمي كبير في ظل التطور الفضائي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن المعهد يبذل قصارى جهده يوما بعد يوم لإحداث نقلة علمية شاملة من حيث الإمكانيات والتجهيزات العلمية الحديثة وأن هناك استراتيجية لتطوير البرنامج الفضائي المصري تتماشي مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية بمختلف المجالات، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الافتتاحات التي يجرى العمل على تنفيذها سواء في محافظة القاهرة الكبرى أو المحافظات.