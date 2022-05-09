وزير التعليم العالي: جامعة المنصورة الجديدة نموذج لجامعات الجيل الرابع

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة المنصورة الجديدة إنجاز كبير حققته الدولة المصرية في فترة وجيزة، وتُسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، وملبية لسوق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة، تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية في المجالات ذات الأولوية، موضحًا أن هذه الجامعات تحظى بدعم ومتابعة دورية من القيادة السياسية.

جاء ذلك، خلال كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الإثنين خلال زيارته جامعة المنصورة الجديدة، يرافقه الدكتورعوض الخولي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد أمين حمزة رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والبحوث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية؛ وذلك في إطار متابعة الوزير للمشروعات القومية التابعة للوزارة.

«عبد الغفار»: الجامعات الأهلية تُسهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية للوزارة

وأضاف «عبدالغفار»، أن الجامعات الأهلية تُسهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية للوزارة حتى عام 2030، ومنها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يُساهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في العلوم المختلفة، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية، إضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي، تُسهم في حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية في مصر.

الخولي:الدراسة بالجامعة تعتمد على البرامج البينية الحديثة

ومن جانبه، أكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن الدراسة بالجامعة تعتمد على البرامج البينية الحديثة، ومنها برامج كلية الأعمال (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق، اللوجستيات وسلاسل الإمداد)، وبرامج كلية المعاملات القانونية الدولية (الدراسات والمعاملات القانونية)، وبرامج كلية علوم وهندسة المنسوجات (علوم وهندسة مواد المنسوجات، هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات، إدارة وتسويق الملابس والمنسوجات، تصميم المنسوجات والموضة).

وأشار رئيس الجامعة إلى برامج كلية الهندسة، وتشمل (هندسة وسائل الإعلام والتكنولوجيا، هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتج، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء).

وأضاف «الخولي»، أن من بين البرامج التي تقدمها الجامعة برامج كلية علوم وهندسة الحاسب (هندسة الحاسب، هندسة الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)، وبرامج كلية العلوم (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الأدلة الجنائية)، وبرامج كلية الطب (الطب والجراحة)، وبرامج كلية طب الأسنان (طب الأسنان)، وبرامج كلية الصيدلة (الصيدلة، طبيب الصيدلة)، موضحًا أن التدريس يعتمد على نظام التعليم وجهًا لوجه، مع تطبيق أنظمة الدراسة التفاعلية.

شراكات مع الجامعات الدولية

وأشار «الخولي»، إلى أن الجامعة لديها شراكات مع جامعات دولية، منها جامعات (إيست لندن، تسكيجي بولاية ألاباما الأمريكية، كيبيك الكندية)، وهناك مباحثات جارية لتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة نورث كارولينا الأمريكية في هندسة المنسوجات، وجامعة توتنهام البريطانية لمنح درجات مزدوجة.

وأضاف: على المستوى المحلي وقعت الجامعة بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة؛ لتوفير التدريب الطبي لطلبة كلية طب المنصورة الجديدة، وبروتوكول تعاون مع (وكالة الفضاء المصرية، شركة شومان للصناعات الهندسية، الهيئة العربية للتصنيع، البنك الأهلي المصري)، فضلاً عن التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات؛ لمنح شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب الجامعة، كما تتعاون الجامعة مع شركة سيمنس العالمية في العديد من المجالات.