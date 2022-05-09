الديهي: ما يتعرض له وزير الأوقاف يؤكد محاولة استهداف الدولة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نفى ما تردد حول إسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لجهة خاصة، موضحًا أن ما تعرض له وزير الأوقاف خلال الفترة الماضية، يعكس أن هناك استهداف للدولة المصرية، وأن هناك كتائب وذباب إلكتروني إخواني يعمل ليل نهار، للنيل من أي قافلة تسير، فاستغلال مشاعر الناس وحب الناس للدين وآل البيت والعبادات، محاولة لربط واستنتاج أمور غير صحيحة.

الأوقاف كانت عند مستوى المسئولية السياسية والدينية والعقيدية

أضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN» اليوم، أن الدولة ووزارة الأوقاف، كانت عند مستوى المسئولية السياسية والدينية والعقيدية، وفي طليعة الجهات التي تتيح الفرصة للمصريين لأداء عبادتهم بمنتهى الحرية، موضحًا أن إعلان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن فتح المساجد للدروس خلال خطبة الجمعة بمسجد السيدة نفسية، بمثابة رد بليغ في توقيته، وله دلالة في المكان لكل المتربصين بالدولة المصرية.

نواجه أزمة عالمية تأثيرها على جميع الدول

أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أننا نواجه أزمة عالمية تأثيرها على جميع الدول، وهناك سيناريو للتعامل معها، ولا يوجد أي نقص في أي سلعة داخل مصر، مؤكدًا أن هناك خطة لمحاولة خفض الروح المعنوية للأمة المصرية باستغلال الأزمة الاقتصادية، كما أن البعض يحاول استغلال الأزمة الاقتصادية للحديث عن أن النظام المصري يسقط، «إحنا معندناش نظام حاكم، إحنا عندنا دولة ومؤسسات وفكرة النظام في أدمغة البعض، إحنا في وضع مختلف، في وضع صعب وهناك تحديات ومطبات ولكن نحاول أن نحل بفكر دولة».