نشأت الديهي يحتفي بمرور 10 سنوات على تأسيس «الوطن»: وردة في عروة صاحبة الجلالة

احتفى الإعلامي نشأت الديهي، بمرور عقد على تأسيس جريدة «الوطن» في منتصف عام 2012.

صحافة بنكهة الوطن

وذكر الديهي في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وردة في عروة صاحبة الجلالة، عشر سنوات صحافة بنكهة الوطن قدمتها جريدة الوطن.. معارك واشتباكات وانفرادات وصدارة وجوائز، مدرسة جديدة للصحافة تتسلل الى عقل وقلب القارئ برشاقة ومهارة ورقي».

مدرسة صحفية عريقة

وتابع الديهي: «الوطن وهمومه هي زاوية التناول الأساسية لهذه المدرسة الحديثة التي خرجت من رحم التحديات الوطنية، كتيبة من الصحفيين والكتاب لهم طابع مميز بنكهات وطنية تليق بمدرسة صحفية جادة ورشيقة، يقودها رجل يعرف شرف الكلمة ومسؤوليتها - قد تكون شهادتي فيه مجروحة - لكنها قولة حق في لحظة صدق - الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير الوطن الغراء.. فعلا الوطن قوته في ناسه.. إنها وردة في عروة صاحبة الجلالة».