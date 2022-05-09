نشأت الديهي: علاقات مصر وأمريكا عميقة.. وشركاء في محاربة الإرهاب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول مايكل كوريلا، عقب لقاء قائد القيادة المركزية، مع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وهذه اللقاءات، تعكس مدى عمق العلاقات المصرية الأمريكية على المستوى العسكري والاستراتيجي، كما أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، أكد أن مصر وأمريكا شركاء في الحرب على الإرهاب.

حرص على أن تكون مصر هي أولى محطات زياراته الخارجية في المنطقة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TEN»، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، أكد حرصه على أن تكون مصر أولى محطات زياراته الخارجية في المنطقة منذ توليه منصبه، نظرًا للأهمية العسكرية والجغرافية والسياسية والاستراتيجية لها.

يستنكر مطالبة البعض بوقف تنفيذ بعض المشروعات القومية الكبرى

فيما استنكر الإعلامي، مطالبة البعض بوقف تنفيذ بعض المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها لحين مرور قطار الأزمة الاقتصادية، قائلًا: «من يطرح هذا الطرح ينقصه معلومات، هنأكل الناس اللي بتشتغل في المشروعات دي منين؟»، كما أننا أمام منعطف تاريخي حقيقي، ولدينا إمكانيات قدرات بشرية هائلة، ولدينا مياه بالبحر الأحمر والمتوسط وبحيرات طبيعية ومياه النيل، ولدينا صحراء يمكن استخدامها لإنتاج الطاقة الشمسية.

توقيت صعب ونعيش أزمة واردة من الخارج

وشدد على ضرورة أن يتم التوقف عن الاستيراد من الخارج، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المختلفة، كما أن هناك فرصة ذهبية نادرة غير مسبوقة، ولن تتكرر لكي يكون لدينا قاعدة صناعية، وفرصة ذهبية لن تتكرر أمام المصنعين المصريين، لتعميق التصنيع المحلي، مناشدًا الدولة بفتح المسارات والنوافذ لتحويل مصر لدولة صناعية لها بصمة، ودولة زراعية بحق، والعمل على حل المشكلات التي تواجه المصنعين المصريين، مشددًا على أننا في توقيت صعب ونعيش أزمة واردة من الخارج، فنحن نتلقى صفعات وصدمات ونحاول امتصاص أثارها فقط.