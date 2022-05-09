الحالة الصحية لـ صلاح منتصر: في الرعاية المركزة وابنة شقيقه تطلب الدعاء

شهدت الحالة الصحية للكاتب الصحفي صلاح منتصر، تطورا في الساعات القليلة الماضية، إذ جرى نقله إلى الرعاية المركزة، وفقا لما أعلنته الصحفية أميرة منتصر ابنة شقيقه، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، بعد تعرض عمها لوعكة صحية.

الحالة الصحية للصحفي صلاح منتصر

بخصوص الحالة الصحية للصحفي صلاح منتصر، قالت أميرة منتصر في منشور لها: «تعرض عمي الكاتب الكبير صلاح منتصر لوعكة صحية شديدة، انتقل إثرها للرعاية المركزة، أرجو الدعاء لعمي وأبي الروحي وكبير عائلتنا بالشفاء العاجل، ويعود لقراءه سالما معافيا».

وعكة صحية للكاتب صلاح منتصر

كانت مؤسسة الأهرام، أعلنت الأربعاء الماضي 4 مايو 2022، تعرض الكاتب الصحفي صلاح منتصر لوعكة صحية ألمت به منذ أيام، وبخصوص الحالة الصحية، قالت في بيان إنه يخضع حاليا لبرنامج علاجى مكثف فى منزله تحت إشراف الأطباء.

كما أعربت المؤسسة، عن أمنياتها «للأستاذ القدير الشفاء العاجل والعودة لكتابة عموده اليومى المتميز، وأحد أهم الأعمدة الصحفية فى الصحافة المصرية (مجرد رأى) فى الصفحة الأخيرة، الذى ينتطره قراء الأهرام بشغف واهتمام» بحسب تعبير بيان الأهرام.

من هو صلاح منتصر

الكاتب الصحفي صلاح منتصر ولد في مدينة دمياط، التحق بكلية الحقوق، قبل أن يلتحق بالعمل الصحفي مع الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، كما أنه صاحب عمود يومي في جريدة الأهرام بعنوان مجرد رأي، ومن أشهر كتاباته أنت سيد قرارك، المقررة على الثانوية العامة، التي تدعو إلى الإقلاع عن التدخين، وكان عضوًا لمجلس الشورى وعضوًا في المجلس الأعلى للصحافة، ورئيسًا لمجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، كما كان عضوًا في نادي الروتاري ورئيسًا لتحرير مجلة أكتوبر، كما تقلد منصب رئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.