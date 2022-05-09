أسعار الهواتف المستعملة في مصر 2022.. تبدأ من 1600 جنيه

مع تحرك أسعار الهواتف الذكية الجديدة، يلجأ الكثيرون إلى التليفونات المحمولة المستعملة في الأسواق المحلية في مصر 2022، باعتبارها الأقل في التكلفة تصل إلى تخفيض نحو 50% في الأسعار، ما يجعلها خيارًا مناسبًا حيث يمكن الحصول على موبايل بحالة جيدة وإمكانات مرتفعة وبسعر أقل.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الهواتف المستعملة في مصر 2022، وفقًا لبعض المواقع الإلكترونية التجارية، والتي جاءت كالآتي:

أسعار الهواتف المستعملة في مصر 2022

وجاءت أسعار الهواتف الذكية المستعملة في الأسواق المصرية للعام الجاري 2022، والتي جاءت كالتالي:

آيفون 12 ميني بسعر 7500 إلى 8000 جنيه.

آيفون 11 بروماكس بسعر ما بين 8 آلاف إلى 8500 جنيه.

آيفون 12 وسعره مستعمل ما بين 9 إلى 11 ألف جنيه.

سامسونج جالاكسي g4 يتراوح سعره من 1500 إلى 1700 جنيه.

هاتف سامسونج جالاكسي S9 ويبدأ من 2900 إلى 3200 جنيه.

شاومي نو7 موديل سعر 2700 جنيه.

شاومي T 11 بسعر 8 آلاف جنيه

شاومي 9A بسعر 1900 جنيه.

هواوي P30 برو بسعر 6500 جنيه.

ريدمي نوت 9 برو بسعر 3900 جنيه.

ريدمي 9C بسعر 1600 جنيه.

شاومي ماكس 5g بسعر 6 آلاف جنيه.

ريدمي 3 بسعر 1700 جنيه.

شاومي نوت 7 بسعر 2000 جنيه.

نصائح خلال شراء الهواتف المستعملة

إذا كنت قررت الحصول على هاتف مستعمل، فيجب عليك اتباع بعض النصائح، والتي منها:

- لا تلجأ للباعة المتجولين، بل يجب شراء الهاتف من محل مرخص.

- تأكد من علبة الهاتف مطابقة للهاتف نفسه من خلال مطابقة السيريال نمبر.

- اختار الهواتف كسر الزيرو أو الجديدة موديل العام الماضي، أو الذي قبله ولا تشتري الموديلات القديمة لأنها تهلك بسبب كثرة الاستخدام.

- يفضل الحصول على فاتورة من المحل موضح بها نوع الهاتف وحالته والبطارية والكماليات إذا وجدت.