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«شعبة المحمول» تطالب بتخفيض أسعار الهواتف: مكاتب الوكلاء السبب

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الوطن
12:58 م | الأحد 13 فبراير 2022
حمد النبراوي

حمد النبراوي

قال حمد النبراوي عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن أسعار الهواتف المحمولة في مصر مبالغ فيها جدا، وتعتبر الأغلى في المنطقة، مضيفا في بيان أنه من غير المنطقي أن تباع الهواتف المحمولة للمستهلك المصري بأسعار أغلى من نظيرتها في الخليج، موضحا أن الأجهزة تباع في مصر بقيمة أكبر بكثير من قيمتها في الخليج، تصل أحيانًا إلى 5 و7 آلاف جنيه.

وانتقد «النبراوي» مكاتب الوكلاء الكبار للهواتف، لافتا إلى أنهم يضعون أسعار الأجهزة أغلى من تسعيرة مكاتبهم في الخليج، موضحا أن الوكلاء لا ينظرون للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، وهو ما دفع بعض المصريين لشراء هواتفهم من خارج مصر، وخاصة من الخليج.

وأشار «النبراوي» إلى ضرورة تصدي جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لـ«جشع مكاتب تلك الشركات».

مقترح بتكوين لجنة لتحديد أسعار مناسبة لأجهزة المحمول

واقترح تكوين لجنة من تجار المحمول، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومكاتب الشركات بمصر، لتحديد أسعار مناسبة لأجهزة المحمول بما يتوافق مع الأسعار العالمية، ولتصبح مصر مركزا لبيع أجهزة المحمول لكل دول الجوار وإفريقيا.

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بقلم الوطن