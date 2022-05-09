محامي مارينا صلاح يكشف تفاصيل خطأ طبي أنهى حياتها

قال فريد جلال، محامي المواطنة مارينا صلاح، التي توفيت صباح اليوم، بأحد المستشفيات الخاصة نتيجة لخطأ طبي حدث لها، على حد وصفه، إن «موكلته الراحلة دخلت مستشفى خاصا للعيون مساء، وطلب المستشفى أشعة للصبغة وتم إجراؤها داخل المستشفى بدون عمل تحاليل قبلها لمارينا»، على حد قوله.

أشعة الصبغة

وتابع المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حدثت مضاعفات فورية لمارينا بعد أشعة الصبغة حيث لم يتم إسعافها بشكل فوري على حد قوله، مشيرا إلى أن المستشفى غير مجهز ولا يوجد به غرفة للرعاية المركزة والموضوع تدهور ولم يتم السيطرة عليه، على حد قوله.

وأضاف المحامي خلال تصريحاته أن المستشفى على الفور اتخذ قرارا بنقلها بشكل فوري إلى مستشفى آخر ملاصق له، ولكن مارينا صلاح كانت تعرضت لمضاعفات صباح اليوم ولم يتم إسعافها على حد قوله.

مقاضاة المستشفى

وأكد المحامي أنه رفع قضية على المستشفى وتم التواصل مع كل الجهات المعنية سواء وزارة الداخلية ووزارة الصحة تم التواصل معها منذ قليل وتم إبلاغهم بتشكيل لجنة من قطاع العلاج الحر وسيتم الذهاب إلى المستشفى صباحا للوقوف على صحة ما تم تقديمه فى الدعوى ضد المستشفى.