مصرع شخص وإصابة 13 إثر خروج قطار عن مساره في فيينا «فيديو وصور»

لقى شخص واحد مصرعه وأصيب 13 آخرين، بينهم حالات خطيرة، جراء خروج قطار عن مساره في مونشندورف جنوب العاصمة النمساوية «فيينا»، فيما لم يعرف على الفور سبب الحادث، فيما أشارت وكالة «آبا» النمساوية إلى انقلاب إحدى العربات عندما خرج القطار عن مساره.

القطار كان على متنه 56 راكبا بالإضافة إلى السائق

وكان القطار على متنه بالإضافة إلى سائق القطار 56 راكبا، متجها من دويتشكروتس إلى محطة فيينا المركزية، فيما أشار ستيفان لويدل من قسم شرطة الولاية في النمسا السفلى، وفقا لما ذكرته صحيفة «كرونين تسايتونج» النمساوية.

ونقلت العناصر الطبية، العديد من ركاب القطار غير المصابين إلى مركز الإغاثة من الكوارث في قرية ميونيخ.

تواجد نحو 100 من رجال الإطفاء في مكان الحادث

وهرعت مجموعة كبيرة من خدمات الطوارئ، إلى موقع حادث القطار، فيما تواجد نحو 100 من رجال الإطفاء، بالإضافة إلى عناصر من «الصليب الأحمر». وحلقت 4 طائرات هليكوبتر للطوارئ في مكان الحادث.

وفي وقت سابق، قال «الدفاع المدني» في ولاية النمسا السفلى عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «حادث قطار خطير في مونشندورف».

وبحسب سونيا كيلنر من الصليب الأحمر في النمسا السفلي